В сентябре преподаватель ЯГПУ в частной беседе рассказал, что ее собираются отчислить из вуза под предлогом неуспеваемости, поскольку в администрации губернатора области недовольны участием активистки в ЛГБТ-акциях. Через несколько дней студентка переговорила с преподавателем, которому готовилась сдать зачет. Та сообщила, что зачет сдавать "нет смысла".
Издание опубликовало расшифровку аудиозаписи разговора студентки с экзаменатором. Преподаватель сказала, что может "постараться", чтобы девушка не сдала зачет. Она призналась, что "человек подневольный", и заявила, что Алан "не дадут учиться", "это такая система".
Алан Ерох пришла на зачет, его результат будет известен на следующей неделе.В вузе интернет-изданию рассказали, что у Ерох есть задолженности по итогам летней сессии.
Ерох начала устраивать ЛГБТ-акции в Ярославле в 2017 году. Она попала в список гомофобного сообщества "Пила", которое стало известным после убийства петербургской ЛГБТ-активистки, которую травили авторы "Пилы".
В Москве проходит митинг в поддержку политзаключенных (3)
На проспекте Академика Сахарова начинается...
В России студентку вуза пригрозили отчислить за ЛГБТ-активизм (9)
Студентка Ярославского государственного...
Россияне потеряют часть вкладов в долларах и евро (4)
В Госдуме РФ готовятся к рассмотрению законопроекта,...
Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию "Бессмертный ГУЛАГ" (7)
"Отказать в проведении акции памяти жертв репрессий...
TOP новостей
Светлое будущее может и не наступить – будущее современной молодежи представляют в мрачных тонах (211)
Ответить на вопрос, будут ли нынешние молодые люди...
Занятость, миграция и демография – диалектика треугольника (12)
Занятость и безработица – аверс и реверс одного...
Россияне нашли лазейку в законах и скупают землю на литовском побережье
Депутаты литовского парламента намерены выяснять,...
Профессор истории еды: гордость литовской кухни – советское наследие (45)
Почему на просьбу назвать три традиционных блюда...
Рекордсмен по числу командировок в парламенте Литвы Зингерис "проездил" почти 50 000 евро (11)
В парламенте Литвы этого созыва больше всего стоили...