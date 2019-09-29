Студентка Ярославского государственного педагогического университета (ЯГПУ) Алан Ерох рассказала, что ее могут отчислить из-за участия в ЛГБТ-акциях, пишет znak.com.
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В сентябре преподаватель ЯГПУ в частной беседе рассказал, что ее собираются отчислить из вуза под предлогом неуспеваемости, поскольку в администрации губернатора области недовольны участием активистки в ЛГБТ-акциях. Через несколько дней студентка переговорила с преподавателем, которому готовилась сдать зачет. Та сообщила, что зачет сдавать "нет смысла".

Издание опубликовало расшифровку аудиозаписи разговора студентки с экзаменатором. Преподаватель сказала, что может "постараться", чтобы девушка не сдала зачет. Она призналась, что "человек подневольный", и заявила, что Алан "не дадут учиться", "это такая система".

Алан Ерох пришла на зачет, его результат будет известен на следующей неделе.В вузе интернет-изданию рассказали, что у Ерох есть задолженности по итогам летней сессии.

Ерох начала устраивать ЛГБТ-акции в Ярославле в 2017 году. Она попала в список гомофобного сообщества "Пила", которое стало известным после убийства петербургской ЛГБТ-активистки, которую травили авторы "Пилы".

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