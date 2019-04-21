В России студентам предлагали регистрироваться на места во главе "Бессмертного полка" рядом с Путиным

Когда информация об этом появилась в СМИ, а в движении "Бессмертный полк" открестились от причастности к акции, объявления спешно удалили. Некоторое время они оставались в кэше "Яндекса", но потом исчезли и оттуда.

"Ассоциация студенческих спортивных клубов предлагает уникальную возможность — почтить память Великой Победы и почетно пройти в первом ряду рядом с Президентом, держа в руках фотографии своих родных или знамя победы!" — говорилось в объявлении спортивного клуба МГТУ имени Баумана (стиль сохранен).

В записи отмечалось, что число мест ограничено, а для участия нужна предварительная регистрация. До удаления поста, который провисел чуть больше суток, в бланке не значилось ни одного зарегистрированного.

В Ассоциации студенческих спортивных клубов России (АССК) радиостанции "Эхо Москвы" подтвердили, что инициатива принадлежит им.

"Поступило определенное предложение, и естественно, наши ребята, которые всегда на подобные инициативы откликаются с большим удовольствием, решили, что будут участвовать в любом случае в этом мероприятии", — сказала сотрудница пресс-службы АССК Наталья Токмагашева. Ассоциация насчитывает 342 студенческих клуба, а также "пул дружественных организаций" — "Волонтеры Победы", "Волонтеры медики" и т.д.

В столичном отделении межрегионального исторического движения "Бессмертный полк" сказали, что не имеют никакого отношения к приглашению студентов в первые ряды колонны.

"Мы же идем не ради места в колонне, мы идем, прежде всего, со своим родственником, — прокомментировала координатор "Бессмертного полка" от Москвы Вероника Крылова. — Вот я иду со своим дедушкой, и мне все равно, где я с ним пройду: по Красной площади или у себя в районе, или у родителей в деревне".

15 апреля межрегиональное историко-патриотическое общественное движения "Бессмертный полк" и общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России" подписали соглашение о единых принципах организации и проведения шествия 9 мая. В документе подчеркивается недопустимость принудительного участия в акции, "гонки за показателями", политизации шествия.

Для участия в шествии не нужно никакой записи и квот, а "участие руководителей региона должно происходить исключительно в качестве обычных участников шествия в общей колонне, исключив возможность "самопиара" в первых рядах", говорится на сайте "Бессмертного полка".

Документ обращает особое внимание на "спекулятивное использование" политиками красных флагов, а также портретов "военачальников и руководителей страны времен Великой Отечественной войны".

"Портрет маршала в руках правнуков — это проявление личной памяти, но тиражирование данных символов и портретов, является попыткой приватизации Бессмертного полка, превращения его из общенародного явления в придаток конкретной партии или политического течения", — объяснили в "Бессмертном полку".

Также движение советует воздержаться от использования на шествии портретов с изображениями героев других войн и времен. Напомним, в 2016 году Наталья Поклонская, которая тогда занимала пост прокурора Крыма, вышла на акцию "Бессмертный полк" в Симферополе с иконой Николая II.

В заголовках СМИ о единых правилах проведения шествия акцент делался на "запрет" красных флагов и портретов Сталина, что вызвало некоторый резонанс. Региональным отделениям "Бессмертного полка" пришлось объяснять, что никто не будет отнимать такую атрибутику у участников акции.

"Главное — это наша победа и наши предки. Все остальное — мишура, — прокомментировала челябинскому порталу 74.ru руководитель регионального штаба "Бессмертного полка России" Елена Скорнякова. — Если где-то есть родственники генералиссимуса, то они понесут портрет Сталина. Мы-то ведь исходим из того, что мы — не ярмарочное шествие и не абстрактная демонстрация. Мы несем портреты родственников. Если у кого-то совесть позволяет забыть собственного деда или бабушку и поднять чужой портрет, ну, пусть это будет оставаться на их совести".