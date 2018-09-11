Во время этих маневров, которые продлятся до 17 сентября, предстоит отработать нанесение массированных авиаударов, борьбу с крылатыми ракетами, высадку морского и воздушного десантов и действия мобильных групп в глубоком тылу противника в условиях, максимально приближенных к боевым, сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, подобных по масштабу учений отечественных вооруженных сил не было с 1981 года, когда в СССР проходили маневры "Запад-81".

В учениях "Восток-2018", получивших международный статус, примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а на одном из этапов - подразделения Китая и Монголии.

Наиболее динамичные события развернутся на одном из крупнейших полигонов Забайкалья - Цугол, передает РИА "Новости". Сюда переброшено более семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, около 250 самолетов и вертолетов. При этом генеральный штаб вооруженных сил РФ постарался максимально усложнить задачу участникам - им придется действовать в быстро и постоянно меняющейся обстановке, принимать оперативные и нестандартные решения. В частности, войска отработают маневренную оборону, научатся уничтожать противника огнем артиллерии и самолетами армейской авиации. Планируется широкое применение робототехники и беспилотных летательных аппаратов.

По данным Минобороны РФ, в маневрах "Восток-2018" участвуют почти все имеющиеся в арсенале российской армии образцы вооружения и военной техники, в том числе ракетные комплексы "Искандер", танки Т-72 с улучшенными характеристиками и Т-90. Кроме того, в приближенной к боевой обстановке танкисты обкатают модернизированные Т-80БВМ.

Сухопутные войска будут поддерживать и прикрывать с воздуха бомбардировщики Су-34 и многофункциональные истребители Су-35, ударные вертолеты Ми-28 и Ми-35, стратегические бомбардировщики Ту-95МС, а также дальние ракетоносцы Ту-22М3. На оперативные аэродромы переброшены бомбардировщики Су-24, истребители-перехватчики МиГ-31БМ и штурмовики Су-25 из Челябинской области, Пермского и Красноярского краев. В учениях будет учитываться опыт боевых действий в Сирии, отмечает агентство.

В морской части маневров задействованы силы Тихоокеанского и Северного флотов РФ - всего около 80 кораблей и судов обеспечения. В акваториях Охотского моря и северо-западной части Тихого океана экипажи кораблей отразят удары средств воздушного нападения, нанесут ответные удары по корабельным группировкам, в том числе с применением ракетных комплексов "Калибр", и отработают защиту побережья при высадке морского десанта противника. Самолеты и вертолеты морской авиации поддержат наступление сухопутных подразделений с воздуха, нанося массированные ракетно-бомбовые удары.

Учения "Восток-2018" развернуты на девяти полигонах, в акваториях Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов. Маневры двусторонние, и по сценарию созданы две противоборствующие группировки - Центральный военный округ и Северный флот противостоят войскам Восточного военного округа и кораблям Тихоокеанского флота, отмечается в публикации.

НАТО считает эти учения подготовкой к широкомасштабному конфликту

Эти маневры вызывают серьезное беспокойство США и их союзников по НАТО в Европе, особенно соседей России - прибалтийских стран и Польши. В НАТО заявили, что учения "Восток-2018" демонстрируют "акцент России на отработку участия в широкомасштабном конфликте".

"Речь идет о подготовке к будущей мировой войне", - приводит французское издание Le Nouvel Observateur слова российского военного эксперта Павла Фельгенгауэра. - Российский Генштаб ВС считает, что она произойдет после 2020 года: это будет либо глобальная война, либо серия крупных региональных конфликтов. А врагом будут США и их союзники".

Маневры при участии китайских и монгольских военнослужащих проводятся на фоне продолжающейся напряженности со странами Запада, украинского кризиса, конфликта в Сирии и бесчисленных обвинений в адрес России во вмешательстве в западную политику, отмечается в статье, выдержу из которой публикует InoPressa.

Российская армия сравнивает эту демонстрацию силы с учениями "Запад-1981", на которых было мобилизовано от 100 тысяч до 150 тысяч военнослужащих стран Варшавского договора в Восточной Европе. Это были самые масштабные маневры, когда-либо организованные в советскую эпоху, замечает газета.

В преддверии маневров "Восток-2018" с 1 по 8 сентября в Средиземном море прошли первые в современной истории России совместные учения военно-морского флота (ВМФ) и военно-космических сил (ВКС) РФ.

До этого в конце августа по приказу президента РФ и Верховного главнокомандующего вооруженными силами страны Владимира Путина была проведена внезапная проверка" боеготовности войск в частях Центрального и Восточного военных округов, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Эта проверка, включающая комплекс из 16 специальных учений, проводилась в преддверии маневров "Восток-2018", которые станут крупнейшим мероприятием подготовки российских вооруженных сил, говорил Шойгу.

Кремль объяснил проведение столь масштабных учений необходимостью для поддержания обороноспособности России в нынешней международной ситуации, которая, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, зачастую бывает весьма агрессивной и недружественной к нашей стране, оправдана, необходима и безальтернативна".

Ранее в министерстве обороны Китая заявили, что учения "Восток-2018", в которых примут участие военнослужащие КНР, нацелены на развитие российско-китайского стратегического партнерства и дальнейшее укрепление способности по совместному реагированию на различные угрозы безопасности, подчеркнув, что грядущие учения "не направлены против третьих стран".