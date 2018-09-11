Во время этих маневров, которые продлятся до 17 сентября, предстоит отработать нанесение массированных авиаударов, борьбу с крылатыми ракетами, высадку морского и воздушного десантов и действия мобильных групп в глубоком тылу противника в условиях, максимально приближенных к боевым, сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, подобных по масштабу учений отечественных вооруженных сил не было с 1981 года, когда в СССР проходили маневры "Запад-81".
В учениях "Восток-2018", получивших международный статус, примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а на одном из этапов - подразделения Китая и Монголии.
Наиболее динамичные события развернутся на одном из крупнейших полигонов Забайкалья - Цугол, передает РИА "Новости". Сюда переброшено более семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, около 250 самолетов и вертолетов. При этом генеральный штаб вооруженных сил РФ постарался максимально усложнить задачу участникам - им придется действовать в быстро и постоянно меняющейся обстановке, принимать оперативные и нестандартные решения. В частности, войска отработают маневренную оборону, научатся уничтожать противника огнем артиллерии и самолетами армейской авиации. Планируется широкое применение робототехники и беспилотных летательных аппаратов.
По данным Минобороны РФ, в маневрах "Восток-2018" участвуют почти все имеющиеся в арсенале российской армии образцы вооружения и военной техники, в том числе ракетные комплексы "Искандер", танки Т-72 с улучшенными характеристиками и Т-90. Кроме того, в приближенной к боевой обстановке танкисты обкатают модернизированные Т-80БВМ.
Сухопутные войска будут поддерживать и прикрывать с воздуха бомбардировщики Су-34 и многофункциональные истребители Су-35, ударные вертолеты Ми-28 и Ми-35, стратегические бомбардировщики Ту-95МС, а также дальние ракетоносцы Ту-22М3. На оперативные аэродромы переброшены бомбардировщики Су-24, истребители-перехватчики МиГ-31БМ и штурмовики Су-25 из Челябинской области, Пермского и Красноярского краев. В учениях будет учитываться опыт боевых действий в Сирии, отмечает агентство.
В морской части маневров задействованы силы Тихоокеанского и Северного флотов РФ - всего около 80 кораблей и судов обеспечения. В акваториях Охотского моря и северо-западной части Тихого океана экипажи кораблей отразят удары средств воздушного нападения, нанесут ответные удары по корабельным группировкам, в том числе с применением ракетных комплексов "Калибр", и отработают защиту побережья при высадке морского десанта противника. Самолеты и вертолеты морской авиации поддержат наступление сухопутных подразделений с воздуха, нанося массированные ракетно-бомбовые удары.
Учения "Восток-2018" развернуты на девяти полигонах, в акваториях Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов. Маневры двусторонние, и по сценарию созданы две противоборствующие группировки - Центральный военный округ и Северный флот противостоят войскам Восточного военного округа и кораблям Тихоокеанского флота, отмечается в публикации.
НАТО считает эти учения подготовкой к широкомасштабному конфликту
Эти маневры вызывают серьезное беспокойство США и их союзников по НАТО в Европе, особенно соседей России - прибалтийских стран и Польши. В НАТО заявили, что учения "Восток-2018" демонстрируют "акцент России на отработку участия в широкомасштабном конфликте".
"Речь идет о подготовке к будущей мировой войне", - приводит французское издание Le Nouvel Observateur слова российского военного эксперта Павла Фельгенгауэра. - Российский Генштаб ВС считает, что она произойдет после 2020 года: это будет либо глобальная война, либо серия крупных региональных конфликтов. А врагом будут США и их союзники".
Маневры при участии китайских и монгольских военнослужащих проводятся на фоне продолжающейся напряженности со странами Запада, украинского кризиса, конфликта в Сирии и бесчисленных обвинений в адрес России во вмешательстве в западную политику, отмечается в статье, выдержу из которой публикует InoPressa.
Российская армия сравнивает эту демонстрацию силы с учениями "Запад-1981", на которых было мобилизовано от 100 тысяч до 150 тысяч военнослужащих стран Варшавского договора в Восточной Европе. Это были самые масштабные маневры, когда-либо организованные в советскую эпоху, замечает газета.
В преддверии маневров "Восток-2018" с 1 по 8 сентября в Средиземном море прошли первые в современной истории России совместные учения военно-морского флота (ВМФ) и военно-космических сил (ВКС) РФ.
До этого в конце августа по приказу президента РФ и Верховного главнокомандующего вооруженными силами страны Владимира Путина была проведена внезапная проверка" боеготовности войск в частях Центрального и Восточного военных округов, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Эта проверка, включающая комплекс из 16 специальных учений, проводилась в преддверии маневров "Восток-2018", которые станут крупнейшим мероприятием подготовки российских вооруженных сил, говорил Шойгу.
Кремль объяснил проведение столь масштабных учений необходимостью для поддержания обороноспособности России в нынешней международной ситуации, которая, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, зачастую бывает весьма агрессивной и недружественной к нашей стране, оправдана, необходима и безальтернативна".
Ранее в министерстве обороны Китая заявили, что учения "Восток-2018", в которых примут участие военнослужащие КНР, нацелены на развитие российско-китайского стратегического партнерства и дальнейшее укрепление способности по совместному реагированию на различные угрозы безопасности, подчеркнув, что грядущие учения "не направлены против третьих стран".
Замминистра обороны РФ: в Сирии идет война "за ясли Господни"
Во вторник, 11 сентября, на сайте российской газеты...
Члены партии "Единая Россия" хотят наказать Поклонскую за голосование против пенсионной реформы
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, 19 июля...
Stern: Путин хочет уничтожить американские авианосцы c помощью старого бомбардировщика (7)
"Для абсолютно новых бомбардировщиков у Кремля не...
"Я обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную". Глава Росгвардии вызвал Навального на дуэль (20)
Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Алексея...
В России стартовали беспрецедентные учения. В НАТО их считают подготовкой к масштабному конфликту (104)
Утром 11 сентября в России стартовали самые масштабные...
TOP новостей
Жителей Литвы ждет нелегкий выбор, который определит размер пенсии в будущем (63)
Жителей Литвы ждет нелегкая задача – сделать такой...
Жители Литвы смогут вернуть часть средств за починку автомобиля и ремонт квартиры (16)
Няни, строители и автомеханики со следующего года не...
Шило в мешке не утаишь – новые вопросы, связанные с бизнесом мужа министра образования Литвы (7)
11 сентября фракция Союза отечества-Христианских...
Хорошая новость: литовские права будут действительны еще в 50-ти странах мира (4)
В начале осенней парламентской сессии министр...
Мачюлис: новый экономический кризис может быть обусловлен политическими ошибками (7)
Прежние экономические кризисы сами по себе не...