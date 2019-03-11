Отмечается, что с 2016 года был усилен контроль за оборотом спиртосодержащей продукции.
”С момента введения указанных мер отмечается снижение на 2000 числа летальных исходов, связанных с употреблением алкоголя, в том числе его аналогов”, — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате проверок было наложено штрафов на сумму более 102 млн рублей.
Ранее было зафиксировано сокращение числа смертей от случайного отравления алкоголем на 20%.
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