В 2018 году в России почти на 10 процентов выросло количество случаев коррупции в сравнении с предыдущим годом. Как следует из статистических данных портала crimestat.ru, который ведет Генпрокуратура РФ, в стране с января по октябрь нынешнего года зафиксирован 3171 случай получения взятки. За аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 2899 случаев. Прирост составил 9,4 процента. Наибольший рост отмечен в Москве и Подмосковье, а также на Кубани.

Количество преступлений по статье "дача взятки" также за год выросло - с 2251 случая в 2017 году до 2251 случая в 2018 году (прирост - 10,5 процента). Суммарно в 2018 году количество преступлений "коррупционной направленности" возросло на 1,9 процента в сравнении с показателями годичной давности.

Представитель Следственного комитета РФ сообщила, что к уголовной ответственности по открытым делам за год привлекли почти 7 тысяч человек, среди них почти 800 сотрудников полиции, около 600 управленцев из частных компаний, чуть больше 500 должностных лиц органов местного самоуправления и почти 500 военнослужащих.