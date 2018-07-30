В России собираются разработать самолёт на замену Ан-124 "Руслан"

"Они в плане научно-исследовательских работ в конце принятой госпрограммы вооружений", — приводит слова Борисова "РИА Новости".
По словам вице-премьера, скорой замены "Руслану" не требуется, поскольку парк имеющихся самолетов Ан-124 при модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и замены украинских двигателей Д-18 на российские Д-35 может эксплуатироваться до 2050 года.
Говоря о возможном возобновлении производства "Русланов", Борисов отметил, что это связано с возможностями двигателей Д-35, которые делаются в Объединенной двигателестроительной корпорации. "И то, ничего нового создаваться не будет — просто "оцифруем" Ан-124 с новыми двигателями", — уточнил Борисов.
Сообщения о готовящейся разработке самолетов на замену "Руслану" появлялись в конце июня. Однако тогда Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опровергла их. Там подчеркивали, что в приоритете остается поддержание исправности уже используемых Россией транспортных самолетов Ан-124 и Ил-76.
Ан-124 "Руслан" — тяжелый дальний транспортный самолет. Он был создан в 1980-х в СССР. Производство транспортников велось как в Украине, так и в России. К 2004 году выпуск "Русланов" был прекращен.
Вопрос о возможном возобновлении в России самостоятельного выпуска данного типа самолетов вставал неоднократно. Однако в Киеве скептически высказывались на этот счет, указывая, что только разработчик самолета — "ГП Антонов" — обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией для производства этих транспортников.
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