В России снова больше 18 тысяч новых случаев коронавируса, но без рекордов

"Если две недели назад прирост за 7 дней составлял 20% по новым случаям и 14% по госпитализациям, то за последнюю неделю эти показатели снизились до -0,7% и 1,9% соответственно. То есть общее число заболевших COVID-19 за прошедшую неделю меньше, чем за предыдущую", - говорится в Telegram-канале штаба.
Из больниц по стране за сутки выписано 10 360 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 236 033.
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