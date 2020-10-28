В России снова антирекорд по числу умерших пациентов с COVID-19 за сутки

В Москве отмечено 3670 новых случаев коронавируса. 1202 пациента госпитализированы, 323 человека находятся на ИВЛ. За сутки в столице скончались 75 человек. Это максимум с 1 июня, когда сообщалось о 76 умерших за сутки.

Из больниц по России выписали еще 12 361 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 71 301.