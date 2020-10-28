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В России за последние сутки выявлено 16 202 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 346 человек скончались. Это новый суточный максимум смертей, предыдущий был отмечен 27 октября и составил 320 умерших. Всего в стране выявлено 1 563 976 заболевших и 26 935 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.
В России снова антирекорд по числу умерших пациентов с COVID-19 за сутки
© Itar-Tass / Scanpix

В Москве отмечено 3670 новых случаев коронавируса. 1202 пациента госпитализированы, 323 человека находятся на ИВЛ. За сутки в столице скончались 75 человек. Это максимум с 1 июня, когда сообщалось о 76 умерших за сутки.

Из больниц по России выписали еще 12 361 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 71 301.

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