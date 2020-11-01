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За сутки в России выявлено 18665 случаев заражения коронавирусом. Это очередной антирекорд пандемии 2020 года, передает "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост увеличился до 1,2%.
В России снова антирекорд - 18665 случаев заражения коронавирусом
© Itar-Tass / Scanpix

В Москве зарегистрирован 5261 новый заболевший.

Всего в стране за все время был зафиксирован 1 млн 636 781 случай COVID-19.

За сутки скончались от вируса 245 человек, общее число жертв достигло 28 235.

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