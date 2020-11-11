В России словами года стали "обнуление" и "самоизоляция"

"Обнуление" и "самоизоляция" стали в России словами 2020 года. Такое решение принял Государственный институт русского языка имени Пушкина по результатам анализа текстов, сообщил научный руководитель проекта "Слово года" Михаил Осадчий в интервью ТАСС в среду, 11 ноября.
По словам Осадчего, на первом этапе эксперты выявили две наиболее значимые и обсуждаемые темы 2020 года. Ими оказались пандемия, а также внесение изменений в Конституцию РФ, которые, в числе прочего, обнуляют количество президентских сроков действующего главы государства Владимира Путина и фактически позволяют ему оставаться на этом посту до 2036 года.
Резкое увеличение частотности употребления
Затем в ходе анализа текстов в СМИ были выявлены ключевые слова, частотность употребления которых наиболее значительно выросла за последние три года. Как выяснилось, у слов "самоизоляция" и "обнуление" популярность выросла более чем в 10 раз. В финал вышли также слова "голосование", "дистанцирование", "карантин", "ковид", "конституция", "коронавирус", "поправки" и "удаленка".
10 ноября составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary объявили словом 2020 года "lockdown". В 2019 году Институт русского языка объявил словами года "пожар" и "протест".
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