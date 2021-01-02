В России шестой день подряд отмечается меньше 28 тысяч случаев коронавируса в сутки

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В России за последние сутки выявлен 26 301 случай COVID-19 в 84 регионах, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Это минимум с 9 декабря, когда было отмечено 26 190 заболевших. Умерли за сутки 447 человек. Всего в стране выявлено 3 212 637 заболевших и 58 002 умерших. В Москве подтверждено 5452 случая коронавируса, 76 скончались. В Санкт-Петербурге за сутки прибавилось 3742 заболевших, умерли 76 человек.
Из российских больниц по выздоровлению выписано 18 897 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 599 035 человек.
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