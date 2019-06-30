Проект предполагает строительство вокруг Троице-Сергиевой лавры культурно-представительского центра, который будет включать музей православного искусства, молодежный православный культурный центр, патриаршую библиотеку, дом приемов, высший церковный суд, представительства автокефальных церквей, центр православных медиа, гостиницу и так далее.
”Нужно постепенно разгружать монастырь, перенаправить туристов в новые музеи, в 3D-кинотеатр, занять их, чтобы они поменьше времени проводили непосредственно в лавре, потому что монахам очень трудно жить в таком шумном месте”, — заявил глава церковного совета по искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.
На противоположном конце города планируется построить административно-деловой центр, куда перенесут госучреждения из центра города. Проект также предполагает строительство новых жилых районов (как писала ”Русская служба Би-би-си”, в центре собираются снести в том числе жилые дома), автомобильного объезда и появление аэропорта на базе аэродрома Вихрево.
Глава администрации Сергиевого Посада Михаил Токарев оценил стоимость проекта в 120-140 миллиардов рублей, из которых 90% будут профинансированы из федерального бюджета.
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