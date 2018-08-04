Так называемые эндоскопические операции безопаснее, чем вмешательство при помощи кесарева сечения. Они помогают с минимальным риском избавить ребенка от врожденных пороков еще до его рождения.

Выбор в пользу такого способа операции сделали врачи в Уральском НИИ охраны материнства и младенчества, когда понадобилось спасти еще не родившегося ребенка, у которого стремительно развивалась гидроцефалия (или по-другому — водянка головного мозга). Как говорят врачи, у родившегося ребенка останется поставленный диагноз, но опасности для жизни и нормального развития больше нет.

Внутриутробные операции

Оперировать плод можно двумя способами: с помощью кесарева сечения и лапароскопии. Известны случаи, когда врачам буквально приходилось доставать плод из утробы, чтобы избавить его от опухоли, но даже такие рискованные шаги оправдывали себя.

Когда делают кесарево сечение, хирурги как бы приоткрывают живот, матку и подводят сам плод к разрезу, который частично обнажает полость матки. Получается, что ребенок "выглядывает" наружу.

Лапароскопия — сейчас уже привычный вид операций, когда вмешательство происходит без разрезов, а только с помощью проколов. Хирург видит, что происходит внутри, с помощью эндоскопа (гибкой трубки с видеокамерой). Такой метод сейчас применяется в онкологии, гинекологии, а также при лечении желудочно-кишечного тракта и грыж.

Открытая операция, по словам врачей, гораздо более опасна для беременности, чем закрытая (то есть прокол), потому что после нее есть риск преждевременных родов.

Эндоскопическая операция на плоде в утробе матери — это особый вызов. Тем более — операция на мозге еще не родившегося младенца. Главное преимущество эндоскопического способа в том, что при нем течение беременности практически никак не нарушается, объяснил Би-би-си главврач тюменского Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов, проводивший операцию.

Развитие современной фетальной хирургии (то есть хирургии плода) активно началось в 1980-е годы, когда развивались технологии визуализации. Они сделали возможной пренатальную диагностику: наконец-то появилась возможность увидеть человека еще до его рождения.

Случаи, когда требуется внутриутробная операция, достаточно редки. Поэтому на первых порах в развитие необходимых для этого технологий и инструментов инвестировали неохотно. Ситуация изменилась, после того как в 1998 году Евросоюз учредил программу Eurofoetus.

Гидроцефалия стала первой целью фетальной хирургии, поскольку именно пороки нервной системы у эмбриона были одной из главных причин смертей среди беременных женщин. До того, как была изобретена пренатальная диагностика, о подобных врожденных дефектах узнавали уже после того, как у роженицы случался разрыв матки и она погибала.

Поначалу целью внутриутробных операций было спасение матери. Ребенок же, как правило, не переживал такого вмешательства. И по сей день врачи предлагают будущим матерям два выхода из ситуации: прерывание беременности или операция, которая дает надежду, но все же не может стопроцентно гарантировать, что ребенок выживет.

Успеть до родов

Период, когда плод формируется в утробе матери, ключевой. Он определяет дальнейшую жизнь ребенка. Поэтому так важно успеть исправить врожденные пороки до родов.

Так, например, один из рисков для детей с гидроцефалией в том, что кора головного мозга вообще не сформируется, так как спинномозговая жидкость займет всю черепную коробку. Ребенка можно будет избавить от нее и после рождения. Однако убрав жидкость, врачи рискуют обнаружить в голове ребенка лишь ствол мозга. Такой человек останется на всю жизнь инвалидом.

Более того, если не справиться с гидроцефалией еще в утробе, ребенок может и вовсе погибнуть во время родов. Такой риск есть и у матери.

Современная медицина старается вылечить еще до родов те пороки, которые связаны с угнетением естественного развития ребенка. Водянка мешает развиваться мозгу, а врожденные опухоли опасны тем, что "высасывают" из плода все силы для развития: забирают у него кровь.

При синдроме фето-фетальной трансфузии (возникает во время беременности близнецами) один эмбрион получает "двойную порцию" крови, то есть и ту, что предназначена ему, и ту, что предназначена второму плоду.

Во всех этих ситуациях ребенок, еще не родившись, вынужден "бороться" за жизнь и за свое нормальное существование в будущем. Исход этой борьбы, как правило, предопределен, но хирурги, ввергающиеся в утробу беременной матери, стремятся восстановить справедливость.

На что способны хирурги?

По словам Суфианова, до недавнего времени в России эндоскопическим образом выполнялись лишь отдельные элементы нейрохирургических операций на плоде (пункция, отсасывание жидкости), но не более того.

Полностью завершенной операции, подобной той, что провели уральские хирурги, еще не было. Сейчас российские хирурги работают над тем, чтобы спинномозговую грыжу можно было оперировать тем же путем, рассказал в интервью Би-би-си Суфианов.

Миеломенингоцеле (спинномозговая грыжа у новорожденных) наравне с гидроцефалией — один из главных кандидатов на лечение эндоскопическим путем внутри утробы матери. Хирурги уже умеют избавлять детей от этого врожденного порока еще во время беременности с помощью кесарева сечения, но в мире пока не так много команд медиков, которые могут сделать это без разреза матки.

Пару лет назад таких было всего две: одна — из немецкого центра фетальной хирургии и малоинвазивной терапии Боннского университета, другая — из отделения патологий университета Сан-Паулу в Бразилии.

Фетальная хирургия уже достигла успехов в лечении (будь то закрытым или открытым способом) таких тяжелых врожденных пороков, как вышеупомянутые гидроцефалия и спинномозговая грыжа, а также в лечении врожденной диафрагмальной грыжи, синдрома фето-фетальной трансфузии и крестцово-копчиковой опухоли.