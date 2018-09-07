

"Комиссия квалифицирует произошедший случай как преднамеренные действия неустановленных лиц", – уточнил собеседник российского пропагандистского ресурса.

Как пояснил источник, корабли "Союз" – это штучное производство, сборка осуществляется вручную, поэтому зачастую детали подгоняют друг к другу уже на месте, например напильником. Но дрель при этом не используется, поскольку все отверстия изготавливаются выдавливанием пресс-форм.

Ранее другой источник сообщил, что комиссия изучила документы с производства, но не нашла в них упоминаний о каких-либо работах в корабле, которые могли вызвать появление отверстия.

В этой связи рассматриваются две основные версии случившегося. Либо специалист хотел осуществить в корабле работу, которая не предусмотрена конструкторской документацией, а мастер, который должен его контролировать, пошел на сговор и не внес в журнал записи об этом. Либо мог действовать одиночка, который специально проник в корабль.

Утечка воздуха на МКС произошла в конце августа. Космонавты проверили все отсеки и нашли микротрещину в российском корабле "Союз МС-09". Она была в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате.

Трещина не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Первоначально считалось, что она возникла при попадании микрометеорита. Вечером следующего дня российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.

Позже стало известно, что отверстие появилось после использования сверла. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что комиссия госкорпорации изучает версию преднамеренного воздействия дрелью на обшивку корабля "Союз" при производстве или непосредственно в космосе.

Все корабли "Союз" и "Прогресс" проверят на брак.