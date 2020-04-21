В России рекордное число умерших с коронавирусом за сутки - 51 человек. Новых случаев заражения - 5642

За сутки умер 51 человек: 29 в Москве, четверо в Ингушетии, по трое в Санкт-Петербурге и Чувашии, по двое в Дагестане и Калужской области, по одному пациенту в Тульской области, Ставропольском крае, Курской, Воронежской, Липецкой областях, Кабардино-Балкарии, Новосибирской и Иркутской областях.

Всего в стране зарегистрировано 52 763 заболевших в 85 регионах, 456 человек скончались. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 3873 человек (427 за сутки).

В Москве отмечено 3083 новых заболевших, в Московской области - 718, в Санкт-Петербурге - 127.