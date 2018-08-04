По словам источника "Интерфакса" в оперативном штабе, "это был штатный регулярный полет по доставке рабочих-нефтяников на месторождение".
"По предварительным данным, в 5 утра по московскому времени, два вертолета авиакомпании АО "ЮТэйр-вертолётные услуги" выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения", - цитирует заявление Росавиации "BBC".
Первым взлетел вертолет Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, вторым взлет выполнил экипаж вертолета Ми-8АМТ с пассажирами - рабочими вахтовых смен, которых должны были доставить на нефтеперекачивающую станцию.
"По предварительной информации, после взлёта вертолет Ми-8АМТ с пассажирами на борту по неустановленным причинам столкнулся с внешней подвеской вертолета с грузом, в результате чего упал, разрушился и сгорел", - заявили в ведомстве.
Расследованием причин катастрофы займестя специальная комиссия Росавиации. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек.
"В простых метеоусловиях после взлета с посадочной площадки "Ванкор" потерпел крушение вертолет Ми-8АМТ, RA-25640. Командир вертолета RA-25640: 1985 года рождения, закончил Омское летное училище, налетал 5990 летных часов, из которых 2300 часов в качестве командира воздушного судна", - говорится в сообщении авиакомпании.
На место крушения вылетел врио губернатора Красноярского края Александр Усс.
На месте падения Ми-8 найдены прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец.
Но как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, установить причины крушения "черный ящик" вряд ли поможет: слишком уж стремительно развивалась авария.
В качестве основных версий катастрофы, по информации РИА Новости, пока рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотов.
Второй вертолет вынужден был в воздухе отцепить внешний груз и сбросить его на землю, чтобы избежать крушения, рассказал источник Интерфакса.
"Данный полет выполнялся без диспетчерского сопровождения по правилам визуального полета. То есть ответственность за расчет безопасных расстояний и выполнение всех маневров лежит на экипажах двух вертолетов", - добавил он.
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