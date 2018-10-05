Разбившийся истребитель принадлежал Летно-исследовательскому институту имени М.М. Громова. Самолёт был экспериментальным, эта модификация ещё не была передана в эксплуатацию. Лётчики Александр Крутов и Михаил Кондратенко совершали учебно-тренировочный полёт, во время которого, вероятно, возникла неполадка в системе управления.

Пилоты сумели увести самолёт от жилых построек, и он упал в безлюдном месте. По предварительным данным, авария произошла из-за возгорания двигателя.