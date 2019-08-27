По данным ведомства, в ночь на 26 августа полицейские встретили на пляже курорта Витязево 17-летнюю девушку и ее совершеннолетнего друга. Полицейские принудили девушку к сексу, обещая за это не привлекать ее к административной ответственности.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что пострадавшая — волейболистка из спортивно-оздоровительного комплекса «Волейград» в Витязево. Она приехала из Подмосковья на соревнования по пляжному волейболу.

«Она — спортсменка, профессионально занимается пляжным волейболом. Узнав об этом, полицейские стали угрожать ей отделом по делам несовершеннолетних. Такой проступок, по словам сотрудников, поставил бы крест на ее карьере», — пишет издание Baza без указания источников информации.

После инцидента, отмечает Baza, полицейские отвезли девушку на спортивную базу. У входа в комнату тренер отругал спортсменку за позднее возвращение, «после чего девушка ему во всем призналась».

В сообщении регионального управления МВД говорится, что фигурантов дела уже уволили из полиции, начальник анапской полиции отстранен от работы.