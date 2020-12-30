По версии следствия, более 588 млн рублей в качестве пожертвований было собрано для деятельности ряда некоммерческих организаций, включая основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). Оппозиционер "потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели", причем действовал совместно с "иными лицами", считают в СК.

Юрист ФБК Любовь Соболь отметила, что нынешнее уголовное дело указывает на панику президента РФ Владимира Путина, который во время пандемии COVID-19 сократил до минимума свое появление на публике. Навальный на протяжении многих лет выступает одним из ярых критиков Кремля и находится за пределами России после резонансной попытки отравления.

Следы яда "Новичок" в анализах Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Россиянин находился в искусственной коме 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран — участниц ОЗХО в ноябре призвали Россию расследовать отравление политика.

Телефонный звонок Навального вероятному отравителю из ФСБ

Журналисты Bellingcat и The Insider 14 декабря опубликовали расследование о группе сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), причастных к отравлению Навального. Сам оппозиционер 21 декабря обнародовал запись телефонного разговора с Константином Кудрявцевым, военным химиком из Института криминалистики ФСБ, упомянутым в расследовании. Кудрявцев в почти часовой беседе рассказал подробности покушения на оппозиционера. ФСБ назвала запись разговора провокацией и подделкой.