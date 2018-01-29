По словам собеседника издания, совещания по поводу санкций прошли как на уровне отдельных отраслевых предприятий, так и в администрации президента России.
Другой федеральный чиновник заявил "Коммерсанту", что общего плана противодействия возможным санкциям "пока не придумано". Он отметил, что понимание ответных мер может появиться только после введения Вашингтоном новых ограничений. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль уже "проработал меры предосторожности" на случай введения очередных санкций.
Администрация президента США, как ожидается, до конца января представит Конгрессу страны так называемый "кремлевский доклад". В документе будут указаны имена приближенных к Владимиру Путину, в отношении которых планируется ввести санкции. Всего, по данным СМИ, в новый санкционный список могут попасть около 300 человек, в числе которых предприниматели и высокопоставленные российские чиновники, а также члены их семей.
26 января США уже расширили санкции в отношении Кремля из-за аннексии Крыма и вмешательства России в ситуацию на востоке Украины. В черном списке оказались 21 человек и девять компаний. В их числе заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, компания "Технопромэкспорт" и дочерние предприятия "Сургутнефтегаза" и "Силовых машин".
В Кремле не увидели политической угрозы в "забастовках избирателей" Навального (1)
В Кремле не расценивают как политическую угрозу...
В России прошли "совещания на всех уровнях" из-за санкций США (7)
В России прошли совещаниях "на всех уровнях" из-за...
"Езжай и телик свой выкинь": как прошла акция Навального (10)
В России прошла "Забастовка избирателей" - акция...
СМИ России: Москва с напряжением ждет "кремлевский доклад" США (7)
СМИ России обсуждают прошедшую в Москве и других...
Оппозиционер Навальный вышел на свободу до суда (11)
Оппозиционный политик Алексей Навальный , задержанный...
TOP новостей
Экономист: велика вероятность, что в 2050 г. в Литве будет 4 млн. жителей (121)
2018 год начался с хороших новостей – сообщается, что...
Депутаты предлагают увеличить штрафы за превышение скорости (12)
Депутат Литовского союза крестьян и зеленых Миндаугас...
Каунасские больницы переполнены, фиксируют серьезные травмы (2)
В последние дни в Каунасской клинической больнице...
Фотография главы Соцмина вызвала бурю возмущения в социальных сетях (3)
Действия министра Социальной защиты и труда Линаса...
Сколько денег в прошлом году потеряли жители, которые копят деньги на пенсию (15)
Почти все работающие люди в Литве заключили...