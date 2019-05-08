В России прошли репетиции парадов Победы: города встали в пробках

В городах России идет подготовка к парадам Победы 9 мая. Из-за скопления военной техники и расчетов военнослужащих на улицах многие автомобилисты по всей России встали в пробках.
Tankas T-34
© Itar-Tass / Scanpix

Утро 7 мая в Ростове-на-Дону для большинства жителей города было омрачено сильными дорожными заторами на центральных улицах. Машины по главным улицам города - Красноармейской, Горького, Пушкинской, проспектам Ворошиловскому, Шолохова, Кировскому - двигались со скоростью не больше 6 км/ч.

Причиной дорожных заторов стало частичное перекрытие улицы Большой Садовой от Театральной площади. По ней пустили колонну военной техники, которая ранним утром участвовала в репетиции парада ко Дню Победы.


Генеральная репетиция парада на площади Минина и Пожарского прошла сегодня в Нижнем Новгороде. Там скорость движения машин по прилегающим к площади улицам не превышла 3-5 км\ч.

Такая же ситуация в Керчи (городе на территории аннексированного Россией в 2014 году Крыма).

Также на пробки жаловались жители Симферополя.


То же произошло на Сахалине. В ответ на претензии людей из-за пробок телеграм-канал мэрии Южно-Сахалинска отметил, что репетиция парада "Это красиво", а также "Это не наша епархия, мы не распоряжаемся танками".


Страдали от пробок жители Липецка, Санкт-Петербурга и Москвы. В столице также были закрыты на выход несколько станций метро в центре города, из-за чего части жителей было непросто попасть на работу.

Пропустить Facebook пост , автор: Таганка. СоседиКонец Facebook сообщения , автор: Таганка. Соседи
Парад Победы традиционно критикуют в соцсетях. Пользователи пишут о непродуманном расходовании бюджетных средств, создании неудобств для автомобилистов и бряцании оружием.

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