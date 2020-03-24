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Постоянно пополняемый запас в 700 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию создается в России, при этом мощность производства - до 500 тыс. тестов в неделю, передает "Интерфакс" со ссылкой на замглавы Роспотребнадзора Вячеслава Смоленского.
В России производится 500 тысяч тестов на COVID-19 в неделю
© Itar-Tass / Scanpix

"Сегодня мощности по производству тестов только центра "Вектор" Роспотребнадзора составляют 500 тыс. определений в неделю. Этой мощности вполне достаточно, с запасом, для того, чтобы проводить диагностику в стране", - сказал Смоленский журналистам на брифинге во вторник.

Представитель Роспотребнадзора подчеркнул, что такой объем производства позволят полностью обеспечить диагностикой COVID-19 все российские регионы.

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Он выразил уверенность, что российские тесты достаточно точно определяют коронавирус - они не уступают зарубежным аналогам и проверялись в Китае.

Ранее в марте о создании в стране постоянно пополняемого запаса тест-систем на коронавирус говорил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он также сообщал, что тест-системы поставят во все регионы, будет вестись контроль за тем, чтобы логистика поставок улучшалась с каждым днем. "Данные обо всех проводимых лабораторных исследованиях на коронавирус будут централизованы", - сказал премьер.

NEWSru.com
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