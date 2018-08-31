В России произошел взрыв на оборонном заводе, производившем бомбы для Сирии: есть погибшие

По предварительным данным, 31 августа при осуществлении технических работ произошел хлопок и задымление, сообщается на сайте регионального управления СК РФ. Специалисты начали доследственную проверку.

"Инцидент произошел в цехе по производству аммонала на заводе имени Я.М. Свердлова в городе Дзержинске", - рассказал РИА "Новости" источник в экстренных службах региона.

"По уточненной информации, в результате взрыва погибли три человека. По предварительным сведениям, двое ранены. Кроме того, выясняется судьба еще трех человек", сообщил источник в правоохранительных органах региона ТАСС. Троих пропавших спасатели сейчас ищут под завалами. Между тем источник "Интерфакса" в службе скорой помощи" региона уточнил, что ранены три человека.

Немногим позднее "Интерфакс" со сылйок на источник передал, что погибших может быть до семи человек.

В результате взрыва начался пожар на площади около 100 квадратных метров, работают пожарные бригады. Пожару присвоен третий, повышенный номер сложности. Локализовать его пока не удается, существует угроза повторного взрыва, передает ТАСС со ссылкой на источник. Он также сообщил, что пострадавших уже четверо. Позднее ТАСС со ссылкой на МЧС сообщил, что пожар локализован, угроза второго взрыва снята.

По данным источника ТАСС, предварительная причина происшествия - нарушение технологического процесса. Подробности выясняют специалисты. По данным источника "Интерфакса", хлопок произошел во время производства взрывчатки.

Отметим, в начале июля на заводе также происходило ЧП. Как сообщал сайт "Реплртер и время", 5 июля поползли слухи о взрыве в одном из производственных помещений цеха N32 в результате нарушения технологического процесса.

На следующий день поступила официальная информация от пресс-службы завода: "На территории предприятия после окончания рабочей смены, в 16.25, произошло частичное обрушение стены неработающей части производственного здания. Технологическое оборудование не повреждено, загрязнения окружающей среды не произошло. Никто из работников не пострадал". По третьей версии, неофициальной, одно из зданий цеха N32 являлось устаревшим и его просто демонтировали.

Предприятие является крупнейшим производителем всех видов промышленных взрывчатых веществ, детонаторов, передаточных зарядов для горнорудной промышленности. Оборонная продукция занимает 35% в общем объеме производства завода. Остальная часть выпуска приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.

Отметим, в декабре 2017 года на дзержинском ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" была запущена первая в России полностью автоматизированная линия по снаряжению фугасных авиационных бомб калибра 500 кг. Именно этот вид боеприпасов был серьезно востребован после начала сирийской кампании, и их общий объем запасов нуждался в пополнении.

Региональная телерадиокомпания ННТВ публиковала видео производства этих бомб