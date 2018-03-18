В ГАС "Выборы" цифры явки меняются странным образом, заметили журналисты. По итогам интересны будут два момента: во-первых, явка и то, поддержат ли Путина больше россиян, чем в 2012 году; во-вторых, кто из зарегистрированных кандидатов займет второе место - Жириновский или Грудинин, претендующие на примерно 10% голосов.

В Калининградской области все участки открылись без инцидентов - их 550, в том числе в следственном изоляторе, аэропорту Храброво, кардиоцентре больницы и на 28 судах в море. "Ростелеком" установил в регионе 740 видеокамер для наблюдения за выборами, система охватывает 346 избирательных участков и 24 территориальные избирательные комиссии.

Власти всячески подчеркивают высокую явку. Глава Центризбиркома Элла Памфилова проголосовала на 145 участке в центре Москвы, отстояв получасовую очередь, передает ТАСС. "Меня радует, что люди идут, немножко огорчает, что мороз большой и очень холодно, - сказала глава ЦИК. - Вы понимаете, почему очередь на этом участке? Избиратели, которые сегодня выступают из Смоленской области, из Бурятии, - может быть, если бы не было нового механизма "мобильный избиратель", они бы не голосовали".

Самые полные цифры явки доступны из восточных регионов. Там ЦИК опубликовал данные на 15:00 по местному времени. Более 54% избирателей пришли на Камчатке и в Магаданской области, почти 52% - в Хабаровском крае.

Tayga.info отмечает, что среди сибирских регионов беспрецедентной явкой хвастается Тува. Пока Иркутская, Томская область и Красноярский край рапортуют о явке в 20-23%, в Туве проголосовали 55%! "Регион возглавляет Шолбан Кара-олл, который в 2017 году рыбачил с одним из кандидатов", - отмечает ресурс.

Znak.com тем временем указывает на странности с фиксацией явки в государственной автоматической системе "Выборы": по Свердловской области на 10 утра сначала стояла цифра 10,16%, затем снизилась до 8,65%. Причину этого пока не объясняют.

На пост президента претендуют восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Владимир Путин, которого называют фаворитом. Помимо него, в бюллетенях значатся: лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, лидер "Яблока" Григорий Явлинский и глава "Российского общенародного союза Сергей Бабурин.

Оппозиционеры называют высокую явку главным приоритетом властей. Они настаивали на забастовке избирателей и бойкоте выборов, чтобы действующее руководство страны не смогло достичь заветного показателя явки в 65-70 процентов.