В России проходит завершающий день референдума о поправках к Конституции

В России завершается спорный референдум по поправкам к Конституции, которые позволят президенту Владимиру Путину оставаться у власти еще два срока до 2036 года. В среду, 1 июля, проходит главный день всенародного голосования, которое из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 началось еще 25 июня и было растянуто на неделю, чтобы избежать скопления граждан на избирательных участках.

Путин намерен отдать свой голос в основной день референдума, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Он будет голосовать так, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов о соблюдении требований о маске и перчатках. До сих пор во всех очных мероприятиях с участием большого числа граждан Путин участвовал без маски и перчаток.

За первые пять дней голосования явка составила 45,7 процента, при этом проголосовали 49,6 миллиона человек. ЦИК ожидает, что основная часть избирателей проголосует 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области имели возможность отдать голоса в ходе электронного дистанционного голосования с 25 июня по 30 июня. Между тем в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что нескольким избирателям удалось проголосовать дважды - очно и онлайн. В частности, об этом сообщил журналист телеканала "Дождь" Павел Лобков.

Многочисленные нарушения в ходе референдума

Наблюдатели также сообщают о многочисленных нарушениях в ходе голосования. Так, движение в защиту прав избирателей "Голос" 30 июня заявило о неоднократном превышении ЦИК отведенных ему законом полномочий. В частности, это касается проведения досрочного голосования раньше срока, установленного законодательством. Кроме того, ЦИК "фактически сделал все онлайн-голосование незаконным", создав специальную территориальную избирательную комиссию (ТИК) для дистанционного электронного голосования. "Полномочия по формированию ТИК (за исключением зарубежных) принадлежат региональным комиссиям", - указала организация.

На основании наблюдения в 42 российских регионах, проведенного 25-30 июня, "Голос" также отметил факты принуждения граждан к голосованию, незаконную агитацию со стороны избиркомов, государственных и муниципальных органов, их должностных лиц, многократное голосование, вбросы, нарушение тайны голосования и иные нарушения. Организация также указала на большую разницу данных о проголосовавших в разных регионах. "Зачастую соседние и очень похожие между собой регионы в несколько раз отличаются по доле проголосовавших", - указали наблюдатели.

Подсчет голосов начнется после закрытия участков

Подсчет голосов начнется после 20 часов по местному времени после закрытия избирательных участков. Если больше 50 процентов участников референдума согласятся с поправками, они вступят в силу со дня официального опубликования результатов. Порога явки на голосовании не установлено.

Накануне Путин выступил с телеобращением, в котором пообещал, что поправки вступят в силу, только если будут одобрены россиянами. Они закрепят в основном законе страны такие характерные для россиян ценности, как правда, справедливость, уважение к старшим, забота о семье и детях, заявил президент.

Тем временем ВЦИОМ опубликовал экзитполы уже 29 июня, не дожидаясь итогов голосования. По его сведениям, за четыре дня - с 25 июня - поправки поддержали 76 процентов избирателей. Против проголосовали 23,6 процента респондентов. Еще 0,4 процента опрошенных рассказали, что испортили бюллетень.

Поправки предлагается принять целым пакетом

По всей стране открыты более 96,5 тысячи участков, в голосовании имеют право участвовать около 110,5 миллиона избирателей. В ходе референдума им предлагается решить вопрос об изменении сразу 22 статей Основного закона страны, при этом проголосовать россияне могут либо "За", либо "Против" всего пакета поправок. 10 марта изменения уже одобрили Госдума, Совет Федерации, парламенты регионов и Конституционный суд.

Оппозиция и ее сторонники обвиняют 67-летнего Путина в стремлении стать пожизненным президентом. Согласно действующей Конституции РФ, президент не может оставаться на высшем государственном посту более двух сроков подряд. Вынесенные на всенародное голосование поправки обнулят президентские сроки Путина, что позволит ему вновь баллотироваться на выборах в 2024 и 2030 годах и в результате оставаться у власти до 2036 года. Поправка, которая обнулит президентские сроки Владимира Путина, была предложена депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, ставшей в 1963 году первой в мире женщиной-космонавтом.