В России в воскресенье, 10 сентября, проходит Единый день голосования. Проводится около шести тысяч выборов различных уровней, в которых могут участвовать 46 млн человек - почти половина зарегистрированных избирателей страны.

Выборы губернаторов проходят в 16 российских регионах - в Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской и Ярославской областях, в республиках Бурятия, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, в Пермском крае. Голосование организовано также в аннексированных Россией у Украины Севастополе и Крыму.

В шести субъектах РФ проводятся выборы в региональные парламенты. Депутаты избираются в парламент Северной Осетии-Алании, в Госсовет Удмуртии, в Законодательные собрания Краснодарского края и Пензенской области, а также в Саратовскую и Сахалинскую областные Думы.

Выборы в муниципальные образования

В 11 административных центрах российских регионов проходят выборы депутатов муниципальных образований. В Москве эти выборы впервые проводятся отдельно от выборов федерального и городского уровней.

В Подмосковье голосование организовано по почти 80 избирательным кампаниям, в том числе более 20 выборов глав муниципальных образований и дополнительные выборы в местные советы депутатов.