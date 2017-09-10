В России в воскресенье, 10 сентября, проходит Единый день голосования. Проводится около шести тысяч выборов различных уровней, в которых могут участвовать 46 млн человек - почти половина зарегистрированных избирателей страны.
Выборы губернаторов проходят в 16 российских регионах - в Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской и Ярославской областях, в республиках Бурятия, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, в Пермском крае. Голосование организовано также в аннексированных Россией у Украины Севастополе и Крыму.
В шести субъектах РФ проводятся выборы в региональные парламенты. Депутаты избираются в парламент Северной Осетии-Алании, в Госсовет Удмуртии, в Законодательные собрания Краснодарского края и Пензенской области, а также в Саратовскую и Сахалинскую областные Думы.
Выборы в муниципальные образования
В 11 административных центрах российских регионов проходят выборы депутатов муниципальных образований. В Москве эти выборы впервые проводятся отдельно от выборов федерального и городского уровней.
В Подмосковье голосование организовано по почти 80 избирательным кампаниям, в том числе более 20 выборов глав муниципальных образований и дополнительные выборы в местные советы депутатов.
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