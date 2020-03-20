Врачи и общественные деятели России в пятницу, 20 марта, опубликовали в интернете открытое письмо к руководству России с призывом принять экстренные меры по борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего атипичную пневмонию COVID-19. В обращении подчеркивается, что в России начинается эпидемия, поэтому "действовать необходимо срочно".

Авторы открытого письма, в числе прочего, призвали безотлагательно начать бесплатное тестирование на коронавирус всех потенциально зараженных граждан, разрешить клиникам использовать иностранные тесты без прохождения сертификации и позволить частным больницам помогать в борьбе с эпидемией.

Отложить голосование по конституционным поправкам

По мнению инициаторов обращения, нужно незамедлительно ввести карантин для людей, находящихся в группе риска, обеспечить доставку еды и вынос мусора инфицированным и контактировавшим с ними, запретить любые массовые мероприятия, отложить голосование по поправкам к конституции, закрыть все учреждения образования и культуры, ограничить работу общепита, перевести персонал на удаленную работу и обеспечить беспроцентные займы малому бизнесу.

Авторы письма подчеркивают, что неприятие этих и ряда других перечисленных мер чревато резким ухудшением эпидемиологической ситуации в России. "Тысячи и даже десятки тысяч наших сограждан могут погибнуть. Ущерб общественным отношениям будет непоправимым", - предупреждают авторы послания.

Документ, в числе прочих, подписали, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, врач-невролог Павел Бранд, педиатр и медицинский популяризатор Федор Катасонов, гематолог Алексей Масчан, журналисты Леонид Парфенов, Антон Долин, Катерина Гордеева, Илья Азар. Число подписантов открытого письма стремительно растет.