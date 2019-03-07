К третьему чтению в законопроект о фейковых новостях были внесены поправки, которые вводят для зарегистрированных интернет-СМИ процедуру предварительного уведомления. В ее рамках они смогут самостоятельно удалять недостоверную общественно значимую информацию в течение суток - и не быть заблокированными.

Остальные сайты и аккаунты пользователей могут быть заблокированы немедленно. На "традиционные медиа" - газеты, телеканалы, радиостанции - и новостные агрегаторы закон не распространяется.

Для последних, по словам автора поправок, главы комитета Госдумы по информполитике Леонида Левина, и так "предусмотрена значительная административная ответственность за неисполнение предписания Роскомнадзора о распространении недостоверной информации" (цитата по РИА Новости).

За документ на заседании Госдумы проголосовали 322 депутата, 78 выступили против.

Аналогичные поправки внесены к законопроекту о санкциях за оскорбительные публикации об обществе и госсимволах, которые приравниваются к мелкому хулиганству.

В этот документ также внесли уточняющую формулировку, согласно которой подлежащая блокировке информация "должна не только проявлять явное неуважение и проявляться в неприличной форме, но должна оскорблять человеческое достоинство и общественную нравственность".

За этот законопроект проголосовали 327 депутатов, против - 40, один воздержался.

Совет Федерации, по словам председателя комитета по конституционному законодательству Андрея Клишаса, рассмотрит оба документа на заседании в среду 13 марта. Если верхняя палата поддержит законопроекты, они уйдут на подпись к президенту.

Штрафы за "фейкньюс" и оскорбление власти повышены в десятки раз

Несмотря на смягчение отдельных положений законопроектов, в окончательной редакции были радикально увеличены штрафы, предусмотренные за распространение "заведомо ложной общественно значимой информации".

Гражданам за это будет грозить штраф в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей с возможной "конфискацией предмета административного правонарушения" - устройства, с которого был отправлен противоправный контент (в первом чтении было всего 3-5 тысяч).

Одобренное парламентариями наказание для должностных лиц - от 60 тысяч до 200 тысяч рублей (в первом чтении - 30-50 тысяч), юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей (в первом чтении - от 400 тысяч до 1 млн).

В том случае, если распространение "фейков" создало помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности или кредитных организаций, предусмотрены штрафы от 100 тысяч до 1 млн рублей.

Если же из-за фейковых новостей погибнет человек, либо будет причинен вред здоровью или имуществу, либо произойдет массовое нарушение общественного порядка или безопасности, прекратят функционирование объекты инфраструктуры, то размер штрафа может составить до 1,5 млн рублей.

Штрафы за оскорбление органов власти ко второму чтению также увеличились - от 30 тысяч до 100 тысяч рублей (в первом чтении было от 1 тысячи до 5 тысяч рублей), за повторное оскорбление - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Если оскорбление совершено повторно, штраф составит от 100 до 200 тысяч рублей - либо правонарушитель получит административный арест на срок до 15 суток.

От наказания в виде ареста депутаты решили не отказываться, хотя такие предложения в Госдуме звучали. Штраф может достичь 300 тысяч рублей, если правонарушение совершено третий раз.

Законопроекты Клишаса

В середине декабря 2018 года в Госдуму внесли два законопроекта. Первый вводит штрафы для СМИ за публикацию фейковых новостей. Второй - наказание вплоть до 15 суток ареста за распространение в интернете информации, "выражающей в неприличной форме явное неуважение" к обществу, государству, официальным символам и органам власти.

Законопроекты инициировал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и поддержали еще несколько сенаторов и депутатов. Авторы предложили блокировать во внесудебном порядке интернет-ресурсы и с фейковыми новостями, и с неуважительными отзывами о власти. Решение должно приниматься на уровне генпрокурора или его заместителей.

Правительство предоставило положительные отзывы на оба законопроекта, но попросило уточнить некоторые формулировки.

В первом чтении оба законопроекта были приняты 24 января. Ко второму в документы внесли существенные изменения - в частности, выросли штрафы.

Увеличение штрафов ко второму чтению политологи объясняют инициативой "с самого верха". "Власть уверена, что ее будут троллить и оскорблять. Она уверена, что низкие штрафы не остановят безудержной инициативы масс и грубости", - говорил "Ведомостям" политолог Андрей Колядин.

Как критиковали законопроекты

Поначалу чиновники резко критиковали инициативы сенатора Клишаса.

На первом заседании думского комитета по информации представитель министерства цифрового развития Екатерина Ларина заявила, что ее ведомство, а также министерство юстиции и Роскомнадзор не поддерживают законопроекты.

"Первый анализ, который был сделан, дал основание для большого количества замечаний, которые, по нашему мнению, не позволяют поддержать законопроекты в представленной редакции", - говорила Ларина.

В итоге никто из участников того заседания в Госдуме публично не поддержал законопроекты. Сенатор Клишас и депутат Дмитрий Вяткин, который стал соавтором законопроектов, ушли, не дождавшись окончания слушаний.

Заместитель министра связи Алексей Волин критиковал законопроекты еще жестче. "Одна из задач государственных органов - спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные", - говорил "Ведомостям" Волин.

Против поначалу выступила и генпрокуратура, но позже направила в парламент письмо, в котором поддержала концепцию законопроекта.

Не дожидаясь закона

Председатель Госдумы Вячеслав Володин апеллировал к еще не принятому законопроекту о фейковых новостях, когда требовал "разобраться" с публикацией екатеринбургского издания Ura.ru - о том, что в Госдуме якобы обсуждают идею запретить гражданам, у которых нет гаража, покупать автомобили.

Володин потребовал выяснить, кто является учредителем этого СМИ, и возложить ответственность за распространение фейковой новости в том числе на собственников издания.

Позже спикер сообщил, что связанная с критикой Ura.ru "тема закрыта". Как пояснил глава комитета по информационной политике Леонид Левин, руководство издания признало, что при передаче комментариев собеседников в Госдумы была допущена "произвольная трактовка". Издание, по его словам, принесло извинения депутатам - и всем тем, кто "мог пострадать от искаженной трактовки".