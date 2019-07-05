"Наверно, вообще надо запретить (мобильные телефоны) в школах. Потому что нет условий хранения. Если будут дорогие телефоны оставлять в ящичках, а потом оттуда исчезнут?" - сказала Матвиенко на заседании совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей (цитата по Интерфаксу).

"Есть нормы этики в разных странах. Если ребенок с телефоном на уроках - будет ребенок учиться? Нет", - добавила Матвиенко. И попросила главу Роспотребнадзора Анну Попову "к началу учебного года принять необходимые решения".

Реакция на идею запрета



Учебный год в России начинается 1 сентября. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что в течение месяца соберет рабочую группу для обсуждения предложения Матвиенко.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что она против запрета.

"Надеюсь, будут найдены конструктивные решения. Я за предложения, не запрет. Если школьное сообщество выразит запрос на регулирование, безусловно, это нужно", - сказала Кузнецова.

По ее словам, "в ряде школ самостоятельно принимаются решения о пользовании гаджетами, объединив позицию родителей, учителей, выслушав позицию детей".

"Это консолидированное решение является руководством для организации по пользованию телефонами в школе. Некоторые учреждения не поднимают этот вопрос вообще", - сказала омбудсмен.

Заслуженный учитель России и директор Центра образования №109 Евгений Ямбург в разговоре с Интерфаксом предположил, что из идеи о запрете использования телефонов ничего не выйдет.

"Во-первых, даже чисто технически нет инструментов запрещать это, это личная собственность, и попытки ее забрать могут породить конфликты. Вместо того, чтобы бороться с инструментами, нужно использовать их в полезных целях", - сказал Ямбург.

"Любой запретный плод сладок. Мы проиграли войну с джинсами, когда в советское время запрещали носить джинсы. Мы проиграли войну с длинными волосами под "битлов", когда директора отправляли стричься. Ребята, это все фейковые истории! Понимаю, что жалуются. Но надо работать с детьми, время меняется. Мобильный - это инструмент. Вместо того, чтобы бороться с инструментами, нужно использовать их в полезных целях", - добавил он.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию Геннадий Онищенко усомнился, что полностью запретить телефоны для детей в школах возможно.

"Просто запретить телефоны, смартфоны в школе вряд ли получится. Это часть образовательных технологий. Легкого, однозначного и все решающего варианта здесь нет", - сказал он Интерфаксу. "Но дальнейшая регламентация этой работы абсолютно необходима", - добавил Онищенко.

Министр просвещения Ольга Васильева еще в прошлом году выступала за ограничения использования телефонов в школах - но не за запрет.

"Некоторые школы предлагают детям класть телефоны во время урока в специальное место - и это не отвлекает малыша, - говорила министр. - Я считаю, что любой запрет вызывает реакцию прямо противоположную".

Вице-премьер Татьяна Голикова в сентябре прошлого года говорила, что против запрета, но согласна с тем, что использование гаджетов нужно как-то регламентировать. "Надо подумать, как это организовать так, чтобы ребенок в школе учился, а не игрался", - сказала тогда Голикова.

Да и сама Валентина Матвиенко после заседания совета фактически отказалась от своей идеи запретить мобильные телефоны в школах. Это деликатная проблема, ее нельзя решить жесткими запретительными мерами, цитирует ее ТАСС.

Нужно создать условия для хранения телефонов, но в класс их не брать, считает спикер Совета Федерации, потому что "вместо общения, движения на переменах, как это было раньше, тут же на переменах берут телефоны, играют в игры".

Хотя опубликованное в сентябре 2018 года исследование ВЦИОМ показало, что большинство россиян (73%) поддерживают идею о запрете мобильных телефонов и других гаджетов во время школьных занятий.