Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС должны представить свои предложения до 1 марта 2019 года. Кто будет устанавливать счетчики и в каких объемах, решат министерства, отметили источники. Сейчас идет "первичная проработка вопроса", сообщил представитель Козака Илья Джус, не вдаваясь в подробности.
"Умный счетчик" на газ стоит четыре-пять тысяч рублей, сообщил гендиректор ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Макрушин. По данным "Газпрома", в России газ доведен до 25,6 миллиона домовладений и квартир. "Коммерсант" пишет, что для подключения счетчиков такому числу абонентов понадобится около 128 миллиардов рублей.
С 1 июля 2020 года в России планируют начать обязательную установку "умных счетчиков" для электроэнергии. В ноябре 2017 года Госдума приняла соответствующий законопроект Минэнерго в первом чтении.
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