По мнению представителей НТИ, такая мера позволит бороться с пробками на загруженных дорогах и перекрестках – из-за введения платных часов водители начнут тщательнее планировать свои маршруты и время поездок, передает РИА "Новости".
"Затор в пробке означает рост расхода бензина, дополнительную амортизацию транспорта, помехи в рабочем графике людей, которые застряли на дороге", – напомнили в организации, добавив, что мировые потери от пробок для экономики государств составляют от 4 до 15% ВВП.
В качестве примера успешного внедрения платных перекрестков в "Автонете" привели эксперимент в Стокгольме: после установки на перекрестках радаров и камер, которые фиксировали проезжающие машины для списания денег со счетов владельцев, пробки уменьшились на 22%, количество ДТП сократилось на 10%, а содержание СО2 в воздухе снизилось на 14%.
Эксперимент по внедрению платных перекрестков планируется провести в 2020 году в рамках проекта "Умный город". Где именно будут проверять эффективность такого метода борьбы с пробками, пока неизвестно, но в число потенциальных кандидатов входят Липецк, Нижний Новгород и Ульяновск.
Напомним, в феврале в "Автонете" рассказали о разработке мобильного приложения для вызова беспилотных такси. Поездка в таком такси будет стоить меньше, чем в обычном, а по пути пассажи сможет пообщаться на разные темы с виртуальным таксистом. О сроках запуска приложения не сообщалось, но сперва его разработчикам нужно будет заключить соглашения с компаниями, которые планируют использовать беспилотные такси.
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