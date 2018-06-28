Отмечается, что издание ознакомилось с текстом документа. Кроме того, информацию подтвердили директор по направлению «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов и директор по развитию и планированию «Сколково» Сергей Израйлит.

По имеющимся данным, законопроект предполагает использование девяти идентификаторов, в числе которых, помимо авторизации в единой системе идентификации и аутентификации, биометрии, дактилоскопических данных и электронной подписи, и номер мобильного телефона. В рабочей группе одобрили такое предложение, но отметили, что сфера употребления мобильного телефона в качестве идентификатора может быть ограничена.

Ранее в Государственной думе России предложили сделать SIM-карту полноценным идентификатором личности гражданина.