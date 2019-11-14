Правозащитный центр "Мемориал" и проект "ОВД-Инфо" создали систему для подачи обращений в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), пишет "Коммерсант" в четверг, 14 ноября. Проект был запущен в начале ноября на сайте "ОВД-Инфо" в закрытом режиме и предназначен для тех, кого в России задерживают на массовых мероприятиях, рассказали его инициаторы изданию.
По словам адвоката "Мемориала" Марины Агальцовой, идея возникла еще в 2017 году, после задержаний на митингах в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. На "типовую" жалобу в ЕСПЧ задержанного на массовой акции требуется около пяти часов напряженной работы, пояснила правозащитница, отметив, что обращению должны предшествовать решение российского суда и подача апелляции на него.
"Получив ссылку на генератор жалоб, люди сами загружают все документы - рапорты, протоколы допросов, ходатайства адвоката, решения суда", - описывает работу новой системы Агальцева. На основе этих данных компьютер генерирует жалобу, которая после проверки юристом отправляется в ЕСПЧ.
"Закономерный ответ" российским судам
На первом этапе программой пользуются около 100 человек, дела которых уже известны правозащитникам, рассказала координатор проекта в "ОВД-Инфо" Александра Чиликова, отметив, что в будущем число участников должно вырасти. В 2019 году только в Москве сотрудники "ОВД-Инфо" помогли примерно 3 тысячам задержанных на летних протестах, большинство из которых намерены обратиться в ЕСПЧ, пояснила Чиликова. По ее словам, по таким жалобам обычно назначается компенсация размером 5-10 тысяч евро.
Юрист-международник Наталия Секретарева назвала новый проект "закономерным ответом на сложившуюся практику шаблонных протоколов и шаблонных судебных решений". "ЕСПЧ тоже устал от российских митинговых дел. Большинство таких жалоб рассматривается в упрощенном порядке",- заявила эксперт в беседе с "Коммерсантом".
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