Сеть аптек "Самсон-фарма" в партнерстве с МТС-Банком начала выдавать кредиты на покупку лекарств прямо на торговых точках (point-of-sale или pos-кредитование), сообщает "Коммерсант" со ссылкой на обе компании.

Покупателям предлагают кредит по ставке 23% на срок от трех месяцев до одного года и на сумму от 3 тысяч до 300 тысяч рублей.

В сети аптек уверены, что их покупатели будут брать кредиты на дорогие лекарства. Такими они считают препараты, которые стоят больше 500 рублей.

Подобные предложения, на первый взгляд, выглядят рационально. В течение почти пяти с половиной лет реальные доходы населения падали. За чертой бедности, по данным Росстата, живут около 20 млн россиян. Если у людей нет денег, то какие-то нужные товары придется покупать в долг.

Русская служба Би-би-си опросила банки и аптечные сети о том, готовы ли они выдавать кредиты на лекарства. Трендом это, судя по их ответам, не станет.

Нужны ли кредиты на лекарства?

Представители "Самсон-фармы" пояснили "Коммерсанту", что займы на лекарства рассчитаны на пациентов, которым срочно нужно дорогостоящее лечение.

"Подобный кредит с высокой степенью вероятности может быть востребован только при покупке лекарств стоимостью от 2-3 тысяч рублей за упаковку", - отмечает генеральный директор Национального рейтингового агентства Алексей Богомолов. На долю таких лекарств приходится 5% рынка, уточнил он со ссылкой на экспертные данные.

С этим предложением есть и еще одна проблема: купить фармацевтические товары в кредит можно и по обычным кредитным картам. "По нашим оценкам, у большинства физлиц-клиентов аптек есть персональные кредитные карты, и нам представляется, что значительно проще воспользоваться уже существующим и проверенным продуктом", - продолжает Богомолов.

Банкам и аптекам такое партнерство может быть нужно для того, чтобы привлечь новых клиентов, предполагает он.

Однако опрошенные Би-би-си банки и аптеки не собираются привлекать новых клиентов таким образом. Аптечные сети "Ригла" и "Неофарм" отказались от комментариев, остальные не ответили на вопрос Би-би-си.

Сбербанк, самый крупный банк в России, не сотрудничает с аптеками в сегменте POS-кредитования, сообщили Би-би-си в пресс-службе банка.

Росбанк не заинтересован в подобном партнерстве. Банк сейчас фокусируется на нецелевых кредитах и кредитных картах - эти продукты позволяют покупателям не ограничиваться какой-то одной категорией товаров, говорит заместитель директора департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Лидия Каширина. По ее словам, такие узкоспециализированные продукты вообще постепенно уходят с рынка.

"Почта Банк" (принадлежит ВТБ и "Почте России") также пока не планирует развивать выдачу кредитов в аптеках, сообщил Би-би-си вице-президент, директор по развитию партнерской сети "Почта Банка" Андрей Павлов.

Он отмечает, что потребители не привыкли покупать лекарства в кредит, поэтому в развитие этого направления надо вкладывать немало усилий.

"Например, на рынке мы видели несколько попыток запустить POS-кредитование в сегменте обуви, но явных успехов не было", - говорит Павлов.

Попытки освоить рынок кредитования в аптеках уже предпринимались. Например, несколько лет назад интернет-магазин "еАптека" продавал лекарства в кредит в партнерстве с Квота-банком (в 2013 году был переименован, а в 2017 году лишился лицензии).

Также лекарства можно купить в рассрочку по картам "Совесть" (проект Qiwi) и "Халва" (проект Совкомбанка). У карты "Совесть" в разделе "Здоровье" более 170 партнеров. У проекта Совкомбанка в партнерах более 400 аптечных сетей, говорит руководитель департамента рассрочек "Халва" Александр Дворский.

Возможно, новое предложение "Самсон-фармы" и МТС-Банка можно объяснить тем, что компании могут быть связаны друг с другом.

Сеть "Самсон-фарма" основал в начале 90-х годов предприниматель Самсон Согоян. В 2018 году единственным владельцем компании стал человек по имени Александр Ларин. По данным "Коммерсанта" и фармацевтического издания Vademecum, Ларин может представлять интересы аптечной сети "Эркафарм".

Весь пакет Ларина заложен по кредиту в МТС-Банке. Повлиял ли этот факт на решение о партнерстве - непонятно. В "Самсон-фарме" и МТС-Банке не ответили на запрос Би-би-си.

Что плохого в кредитах на лекарства?

В зону риска по таким кредитам попадают малообеспеченные слои населения, уверен Алексей Богомолов. Есть также вероятность, что кредит будет выдан пожилому человеку, добавляет он.

Долговая нагрузка на таких людей растет. По данным Национального бюро кредитных историй, в январе-августе 2019 года больше всего вырос средний размер потребкредитов у группы заемщиков старше 60 лет. По данным кредитного бюроа "Эквифакс", доля пенсионеров среди заемщиков с 2014 по 2018 годы выросла на 4 процентных пункта - до 15%.

"Финансовая "кабала" на здоровье населения" может плохо сказаться на банковском секторе в целом, добавляет Богомолов. "Рост долговой нагрузки россиян уже оценивается как достаточно высокий, а ситуация в потребительском кредитовании все больше вызывает опасения у властей", - полагает он.

Младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский предупреждает о репутационных рисках. Они могут возникнуть в ситуации, когда человек не вернет кредит, а дело дойдет до суда. Есть вероятность, что суд решит, что "кредит был взят под обстоятельствами непреодолимой силы - например, угроза смерти близкого человека от отсутствия лекарства".

"В этом случае кредитор получает репутационные риски, а общественное мнение будет на стороне заемщика", - подчеркивает Путиловский.