Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналов в 200 и 2000 рублей. Об этом говорится на сайте Центробанка.
© Фото: ЦБ РФ

При изготовлении банкнот использовался усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих людей. Виды, которые изображены на новых банкнотах, выбирали путем открытого всероссийского голосования.

Основной цвет банкноты номиналом 200 рублей — зеленый. На ней изображены символы аннексированного Россией вместе с Крымом Севастополя: с одной стороны — Херсонес Таврический, с другой — Памятник затопленным кораблям. На банкноте в две тысячи рублей преобладает синий цвет. На нем изображены главные символы Дальнего Востока — остров Русский и вид на космодром «Восточный».

Первыми новые банкноты получат регионы, которые на них изображены, а также Москва. Их массовых ввод в обращение планируется в декабре 2017 года.

С сегодняшнего дня в России будут настраивать кассовое оборудование и банкоматы для приема новых банкнот. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, это «займет некоторое время».

Телеканал "Дождь"
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