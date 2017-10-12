При изготовлении банкнот использовался усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих людей. Виды, которые изображены на новых банкнотах, выбирали путем открытого всероссийского голосования.
Основной цвет банкноты номиналом 200 рублей — зеленый. На ней изображены символы аннексированного Россией вместе с Крымом Севастополя: с одной стороны — Херсонес Таврический, с другой — Памятник затопленным кораблям. На банкноте в две тысячи рублей преобладает синий цвет. На нем изображены главные символы Дальнего Востока — остров Русский и вид на космодром «Восточный».
Первыми новые банкноты получат регионы, которые на них изображены, а также Москва. Их массовых ввод в обращение планируется в декабре 2017 года.
С сегодняшнего дня в России будут настраивать кассовое оборудование и банкоматы для приема новых банкнот. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, это «займет некоторое время».
Пресс-секретаря Роскомнадзора посадили под домашний арест
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский...
В России появились банкноты c изображением символов Севастополя (12)
Банк России ввел в обращение новые банкноты...
Бывший министр Улюкаев пришел на заседание суда с романом Кафки (1)
Бывший министр экономического развития Алексей...
35 лет ГЛОНАСС: как советское наследие пригодилось путинской России (5)
35 лет назад начала создаваться тогда еще советская...
В России заявили о переброшенной "по-тихому" в Польшу бронетанковой бригаде США (81)
В Минобороны России заявили, что в Польшу «по-тихому»...
TOP новостей
Вильнюсская мэрия заказала беспрецедентный документ для столицы (8)
План гармоничного движения в Вильнюсе должны...
Налоговая система в Литве сводит с ума владельцев своего бизнеса (21)
У жителей Литвы, которые платят налоги сами за себя,...
Учредитель ВЭФ в Давосе пригласил президента Литвы на форум (7)
Находящийся в Вильнюсе учредитель Всемирного...
Соцдемы-"бунтовщики" уже предлагают компромисс (1)
Члены парламентской фракции социал-демократов, которые...
Литовские военные помогут в борьбе с джихадистами (14)
Литва в следующем году сможет повысить свой вклад в...