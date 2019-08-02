В России посоветовали заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Антон Фишман, руководитель департамента системных решений Group-IB, заявил: оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве.

«Важно понимать, что одной наклейкой на камеру проблему не решить — чтобы не стать жертвой, пользователю необходимо соблюдать „цифровую гигиену“, например, не скачивать программы из недостоверных источников или ограничивать доступ приложений к диктофону или камере», — добавил Антон.

Вице-президент ГК InfoWatch Рустем Хайретдинов полагает, что заклейка камеры и микрофона ноутбука может спасти от неудобных ситуаций вроде передачи видео во время конференций или звонков через интернет, когда собеседник к этому не готов. Эксперты также советуют следить, к каким функциям просят доступ приложения на вашем устройстве, хотя даже это не сможет обеспечить конфиденциальность на 100%.

«Сам я пользуюсь для заклейки камеры ноутбука простой изолентой, ей я доверяю больше, чем фирменным «шторкам». Особенно после случая с подарочными пластиковыми шторками, которые, как оказалось, пропускают света достаточно для чувствительной камеры, — говорит Рустем Хайретдинов. — Да, теоретически нас могут взломать и получить доступ к камере, но риски этого невелики: ущерб от вашего изображения незначительный. Были случаи, когда порно сайты снимали лица своих клиентов в момент просмотра и затем шантажировали их, требуя денег, иначе грозили эти видео опубликовать — пожалуй, это самый большой ущерб, который можно вспомнить. Для меня не держать камеру открытой — просто часть «цифровой гигиены».

«Кому-то данная рекомендация может показаться паранойей, однако, многие все же закрывают входную дверь на несколько оборотов, даже когда дома. Если есть возможность избежать неприятностей таким легким способом, как заклейка камеры и микрофона, то лучше им воспользоваться», — отметили представители организации.

В своих исследованиях Центр цифровой экспертизы Роскачества опирается на Стандарт, в котором одним из требований к мобильным приложениям является наличие запроса только оправданных разрешений. Роскачество вновь рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации и прочему, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

«Вынуждены констатировать, что, действительно, заклейка камеры и микрофона — уже не паранойя, а одно из правил «цифровой гигиены». Это как закон, который необходимо соблюдать, и незнание которого, как и любых других законов, не освобождает от ответственности», — подытожил Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.