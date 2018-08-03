В соцсетях стали обсуждать, что злоумышленник имеет цыганскую национальность, появились сообщения и возможном самосуде над цыганскими семьями, проживающими в посёлке: в доме местных цыган разбили окна, а кроме того, в двух домах посёлка около полуночи 3 августа произошёл пожар, сообщает издание moe-belgorod.ru.
Чтобы предотвратить попытки самосуда, в село прибыли подразделения белгородской полиции и "ОМОН". Полицейские проводят оперативно-следственные действия и обеспечивают безопасность на территории посёлка, сообщает Go31.ru.
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