В селе Уразово Белгородской области 31 июля обнаружили тело 9-летней девочки. Убийцей оказался 30-летний мужчина без гражданства и определённого места жительства, признавший свою вину, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Белгородской области.
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В соцсетях стали обсуждать, что злоумышленник имеет цыганскую национальность, появились сообщения и возможном самосуде над цыганскими семьями, проживающими в посёлке: в доме местных цыган разбили окна, а кроме того, в двух домах посёлка около полуночи 3 августа произошёл пожар, сообщает издание moe-belgorod.ru.

Чтобы предотвратить попытки самосуда, в село прибыли подразделения белгородской полиции и "ОМОН". Полицейские проводят оперативно-следственные действия и обеспечивают безопасность на территории посёлка, сообщает Go31.ru.

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