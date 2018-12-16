В акции, по оценкам организаторов, приняли участие около 250 человек. Она не была согласована — организаторы, по их словам, подавали заявку на его проведение, но мэрия отказала, сославшись на занятость всех площадок предновогодними мероприятиями.

В Москве у здания министерства здравоохранения прошел пикет против «абсурдных запретов». Полиция задержала пятерых (среди них человек-вейп)https://t.co/X6tTEIHaR1 pic.twitter.com/MmRx5pzi0n— Татьяна Дорутина (@tasedora) 16 декабря 2018 г.

Центром акции стали человек-вейп, человек-колбаса, человек-кофе, человек-огурец и девушка в кружевном белье. У остальных участников мероприятия рты были заклеены черным скотчем.