ЧП произошло в селе Семилуки. Около 10 утра в полицию сообщили, что по улицам села ходит медведь. На место был направлен наряд полиции.
К этому времени животное загрызло 84-летнего жителя села и покалечило 49-летнего хозяина. Приехавшие в Семилуки полицейские застрелили медведя. Сотрудники МВД выясняют, каким образом медведю удалось сбежать из вольера.
Региональное управление Следственного комитета РФ также начало проверку по факту ЧП. Ведомство выяснило, что медведя содержали на территории частного дома, в вольере, который был огорожен деревянным забором.
"Животному удалось выломать доску из забора и сбежать. Затем он напал на мужчину, который находился на соседнем участке, в результате чего тот погиб. Хозяин медведя пытался усмирить животное и загнать его обратно в вольер, однако ему не удалось этого сделать", — цитирует сообщение следователей ТАСС.
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