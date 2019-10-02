Власти России намерены разрешить иностранцам, желающим стать гражданами РФ, не отказываться от гражданства другого или других государств. Это следует из материалов правительства, размещенных на сайте российской Госдумы вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы. Проект бюджета был внесен правительством в Госдуму в понедельник, 30 сентября.
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"В перспективе реализация мер миграционной политики позволит исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации", — говорится в прогнозе, подготовленном Минэкономразвития и одобренном правительством. По мнению экспертов, эта мера повысит привлекательность российского паспорта.

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Инициатива обсуждалась на заседании экспертного совета при управлении президента по обеспечению конституционных прав граждан 24 сентября в администрации президента, сообщает агентство РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом заседания. Одним из основных направлений политики в сфере миграции является обеспечение простоты и прозрачности условий приобретения гражданства России, следует из утвержденной в 2018 году президентом концепции миграционной политики на 2019-2025 годы.

По действующим правилам, иностранцы для получения российского паспорта в общем порядке должны подать заявление об отказе от имеющегося у них гражданства в уполномоченные органы другого государства. Отказ не требуется, если это предусмотрено международным договором России или если это невозможно в силу не зависящих от человека причин. Кроме того, отказ необязателен при получении гражданства РФ в упрощенном порядке.

Deutsche Welle
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