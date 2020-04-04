В России планируют в июне начать испытания вакцины против коронавируса на людях

"На первом этапе мы проводим иммунизацию животных, смотрим на способность формировать достаточный иммунитет, как клеточный, так и гуморальный, и после этого будет проводиться уже заражение живым вирусом", - рассказал в документальном фильме "Опасный вирус" на телеканале "Россия 1" генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.

На основе данных шести технологических платформ разрабатываются 26 разных вариантов вакцины, которые будут исследованы в ходе лабораторных испытаний. Лучшие варианты отдадут на доклинические исследования, а после этого, с разрешения Минздрава РФ, должны начаться клинические испытания на людях. В "Векторе" рассчитывают, что этот этап начнется в июне.

Данная фаза испытаний непростая и вряд ли будет короткой, отметила глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова. "Мы должны доказать, что она [вакцина], кроме пользы, не принесет больше ничего, не принесет вреда", - отметила она. Также есть схема испытаний сразу на добровольцах, но пока российские специалисты действуют классическим методом, сказала Попова.

Максютов допустил, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием и будет все время находиться в человеческой популяции по аналогии с другими сезонными коронавирусами или сезонным вирусом гриппа, но, возможно, "с чуть большим количеством тяжелых случаев".

По мнению главы центра "Вектор", COVID-19 с большой долей вероятности возник естественным путем, без вмешательства биологов. Он отметил, что новый коронавирус больше всего напоминает SARS-вирус, который вызвал в 2002-2003 годах атипичную пневмонию. "Сходство на уровне 80%. И 20% - это слишком значительное отличие, чтобы такой коронавирус был синтезирован искусственно, я уверен, что это природный вариант", - сказал Максютов.

Заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов в том же фильме допустил, что распространение вируса началось после передачи его от летучей мыши к человеку через промежуточный этап: например, через кошку, которая ходила по чердаку, где живут летучие мыши. В Китае ранее называли панголинов возможными промежуточными переносчиками коронавируса нового типа.