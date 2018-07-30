Как сообщает ТАСС, об этом Моисеев заявил 29 июля после военно-морского парада в честь Дня ВМФ, который прошел в аннексированном Севастополе.
По словам Моисеева, речь идет, кроме прочего, о трех кораблях, которые уже приняты в состав ЧФ РФ.
"Это фрегат "[Адмирал] Макаров", который участвует в Главном военно-морском параде ... Средний разведывательный корабль "Иван Хурс" и другие корабли. До конца года мы примем еще шесть кораблей разных классов", - сказал Моисеев и добавил, что речь идет в том числе о малых ракетных кораблях.
Моисеев также добавил, что ближайшие месяцы планируется завершить испытания и принять в состав флота головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков".
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