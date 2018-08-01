В документах Росавтодора речь идет о реконструкции трассы, однако фактически предлагается построить новую четырехполосную скоростную дорогу с мостами и тоннелями. Длина трассы — 119,5 километра, расчетная скорость движения — 120 км/ч.
Таким образом, предполагается, что путь от Джубги до Сочи займет около часа. Сейчас, чтобы преодолеть расстояние между этим двумя населенными пунктам, требуется не менее четырех часов.
Вопрос финансирования строительства пока не решен, отмечают собеседники издания. В числе прочего рассматривается вариант государственно-частного партнерства.
Проектом строительства дороги интересовались компании Юрия Рейльяна и Аркадия Ротенберга, говорит другой собеседник "Ведомостей". Если выбирать между мостом на Сахалин и дорогой Джубга — Сочи, второй проект для строителей Крымского моста будет предпочтительнее, рассуждает он: поможет загрузить строительные мощности и не придется везти технику через всю страну.
Одним из крупнейших инфраструктурных проектов, реализованных Россией за последние годы, стало строительство Крымского моста. Стоимость проекта, по официальным данным, составила 227,9 миллиарда рублей (3,1 млрд евро).
Рассматривается возможность строительства моста на Сахалин. Этот проект с учетом железнодорожных подъездов РЖД оценивает примерно в 540 миллиардов рублей (7,4 млрд евро).
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