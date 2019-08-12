На улице Забелина полицейские задержали мужчину, у которого, предположительно, есть инвалидность — по словам корреспондента "Дождя", он с трудом ходит. По пути к автозаку полицейские уронили его.
Задержание молодого человека с инвалидностью. Видео: Ольга Гладышева / Дождь pic.twitter.com/AbvCFJBp0T— Телеканал Дождь (@tvrain) August 10, 2019
Следом двое других полицейских вели в автозак женщину, заломив ей руки. В какой-то момент один сотрудник полиции потерял дубинку и ударил женщину рукой в живот. И задержание мужчины с инвалидностью, и удар в живот попали на видео.
Мент бьет кулаком в живот девушке. pic.twitter.com/vhHZUix8UV— Ян Кателевский (@ya_YANson) August 10, 2019
Имя первого задержанного пока неизвестно, зато удалось выяснить имя активистки. Это Дарья Сосновская. На нее составили протокол по "митинговой" статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях и отпустили из ОВД.
Правозащитная организация "Зона права" объявила, что Сосновская подаст заявление о преступлении. Сейчас она должна пройти медосмотр, рассказала "Эху Москвы" ее адвокат Татьяна Молоканова. Глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, в свою очередь, объявил награду за информацию о полицейском. Он готов заплатить 100 тысяч рублей (1368 евро).
Опознать полицейского непросто. Насколько можно судить по видео, у него не было нагрудного знака, которые все полицейские обязаны носить. Кроме того, он был в шлеме и маске. Скорее всего, задерживая Дарью Сосновскую, полицейский не представился.
В конце июля волонтеры запустили общественную кампанию "Правопорядковый номер" с целью добиться, чтобы у полицейских и росгвардейцев на форме были крупные номера для их идентификации. Петиция набрала больше 100 тысяч подписей.
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