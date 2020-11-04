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За последние сутки в России выявлено 19 768 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 389 человек умерли, - это максимумы за время пандемии. Всего в стране отмечено 1 693 454 заболевших и 29 217 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.
В России обновились максимумы по числу случаев коронавируса и смертей от него за сутки
© Itar-Tass / Scanpix

В Москве подтверждено 5826 новых случаев коронавируса, 68 человек скончались. За сутки госпитализированы 1453 человек, на ИВЛ в больницах находятся 367 пациентов. В Петербурге впервые с начала пандемии число подтвержденных случаев COVID-19 превысило тысячу человек.

Из больниц по России за сутки выписано 15 567 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 266 931.

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