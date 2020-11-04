В России обновились максимумы по числу случаев коронавируса и смертей от него за сутки

В Москве подтверждено 5826 новых случаев коронавируса, 68 человек скончались. За сутки госпитализированы 1453 человек, на ИВЛ в больницах находятся 367 пациентов. В Петербурге впервые с начала пандемии число подтвержденных случаев COVID-19 превысило тысячу человек.
Из больниц по России за сутки выписано 15 567 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 266 931.
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