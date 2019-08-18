В России о запрете на выезд за границу будут оповещать по СМС

Согласно поправкам, извещения от Федеральной службы судебных приставов можно будет получать по мобильной связи, а также через личный кабинет на портале госуслуг. Для этого необходимо предоставить ФССП расписку с номером своего мобильного телефона. Организациям и индивидуальным предпринимателям извещения также могут быть отправлены по электронной почте.

Граждане, не желающие или не имеющие возможности получать извещения по СМС или интернету, "будут уведомляться традиционными способами, в том числе по почтовой связи", рассказали ТАСС в Минюсте РФ.

Информации о сроках рассмотрения поправок на сайте Госдумы нет.

В августе Федеральная служба судебных приставов объявила, что с начала 2019 года из-за долгов закрыла право на выезд за рубеж для 3,6 миллиона россиян.