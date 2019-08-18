Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность извещать должников о запрете на выезд за рубеж по СМС. Соответствующие поправки в закон "Об исполнительном производстве" внесло в Госдуму правительство РФ.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Согласно поправкам, извещения от Федеральной службы судебных приставов можно будет получать по мобильной связи, а также через личный кабинет на портале госуслуг. Для этого необходимо предоставить ФССП расписку с номером своего мобильного телефона. Организациям и индивидуальным предпринимателям извещения также могут быть отправлены по электронной почте.

Граждане, не желающие или не имеющие возможности получать извещения по СМС или интернету, "будут уведомляться традиционными способами, в том числе по почтовой связи", рассказали ТАСС в Минюсте РФ.

Статьи по теме:
Россия раздала жителям Донбасса 25 000 паспортов  (27)
Компьютерный сбой привел к многочасовым очередям на регистрацию в американских аэропортах

Информации о сроках рассмотрения поправок на сайте Госдумы нет.

В августе Федеральная служба судебных приставов объявила, что с начала 2019 года из-за долгов закрыла право на выезд за рубеж для 3,6 миллиона россиян.

Медуза

Россия

В Свердловской области отключился энергоблок Белоярской АЭС

Энергоблок № 4 Белоярской атомной электростанции,...

В России о запрете на выезд за границу будут оповещать по СМС

Судебные приставы с 2020 года могут получить...

ВИДЕО: российский оппозиционер Яшин отбыл три ареста и снова задержан

Незарегистрированный независимый кандидат на выборах...

ФОТО, ВИДЕО: в Москве пятую субботу подряд проходили акции за свободные выборы (36)

В Москве пятую субботу подряд прошли акции за честные...

Заподозренный в избиении девушки российский силовик оказался невиновен (17)

На фото- и видеокадрах задержания Дарьи Сосновской...

TOP новостей

На переправе в Клайпеду образовались большие очереди автомобилей (25)

В воскресенье на переправе из Ниды в Клайпеду...

В очереди на въезд в Литву из Беларуси - более 65 литовских легковых автомобилей Дополнено (5)

Более 70 легковых автомобилей стоят в очереди на выезд...

Идея строительства памятника Сметоне в Вильнюсе вернулась: дискуссию возобновил Науседа (54)

Нужен ли столице памятник первому президенту Литвы...

Осталось всего несколько дней: на следующей неделе обещают новую волну осадков (4)

После жаркой и летней погоды, установившейся в выходные...

Брестская крепость Брестская крепость

Трактом Via Jagiellonica: много ли литовского осталось в Брест-Литовске? (29)

Безвизовая зона в Беларуси пополнилась пятью...