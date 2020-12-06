В России новый максимум заражений коронавирусом: 29 039 случаев за сутки

Прежний максимум был зарегистрирован в субботу - 28 782 случая. До этого наблюдалось небольшое снижение числа новых случаев.

В общей сложности в России, по данным штаба, заразились 2 460 770 человек, напоминает "Интерфакс".

В Москве за сутки было выявлено 7 512 новых случаев COVID-19. Накануне в субботу в Москве был максимум по суточному приросту: 7 993 новых случая.

За минувшие сутки в столице подтверждено 72 смерти, 5 536 человек были выписаны по выздоровлению.

За сутки в целом по стране умерли 457 пациентов, выписаны по выздоровлению 21 342 человека. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 460 тыс. 770 случаев коронавирусной инфекции (+1,2%), 43 141 умерший и 1 млн 937 тыс. 738 выписанных. Лечение продолжают 479 898 пациентов.