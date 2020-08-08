В России новые случаи коронавируса отмечены во всех регионах, 129 человек умерли

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За последние сутки в России выявлено 5212 случаев коронавируса во всех 85 регионах, 129 человек умерли, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 882 347 заболевших и 14 854 умерших.
Из больниц за последние сутки выписано 6615 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 690 207.
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