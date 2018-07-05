В России недоливают бензин на АЗС. Это нормально?

Как проверяли
Все началось в понедельник. ФАР заявила о том, что провела мониторинг 34 автозаправок в 13 регионах России. И выяснила, что бензин недоливают в среднем на 76% заправок. За недолив принималось расхождение более 1% между оплаченным и фактически полученным топливом.
Проверка проводилась через контрольную закупку "тайным покупателем" со специальным автомобилем, у которого топливо при заправке поступает не в бензобак, а в емкость для взвешивания.
"Потом мы эту канистру повторно взвешиваем на проверенных весах, с помощью ареометра мерим плотность, температурный режим. Потом в специальной таблице все это вычисляется", - рассказывал глава ФАР Сергей Канаев РБК.
Организация утверждает, что на заправках вертикально-интегрированных нефтяных компаний топливо не долили в 20% случаев, в федеральных и крупных региональных сетях - в 81% случаев. А мелкосетевые и частные АЗС - во всех случаях.
ФАР не раскрыла, какие именно заправки попали под проверку. РБК пишет, что среди заправок вертикально-интегрированных нефтяных компаний в исследование вошли "Газпром", "Газпром нефть", "Роснефть", "Татнефть" и ЛУКОЙЛ.
Что ответили представители АЗС
Через два дня ассоциации ответил Независимый топливный союз (НТЗ). Проблема недолива есть, но она "не такая распространенная, как пытаются показать представители ФАР", - заявил президент НТС Павел Баженов.
"Мы попросили юристов оценить выводы ФАР с точки зрения подачи иска в суд по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ "Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации", - цитируются в заявлении союза слова Баженова.
Что говорят остальные?
"Методы работы ФАР у нас не вызывают особого доверия", - заявил также вице-президент Российского топливного союза Григорий Сергиенко, признав, что недолив на заправках возможен.
"Проверки качества и количества топлива, которое заливают в бак на АЗС, - прерогатива госорганов", - приводит его слова РБК.
Уже в четверг тему начали комментировать законодатели. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов пообещал журналистам рассмотреть вопрос повышения ответственности за недолив топлива.
А первый замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Майоров в интервью телеканалу RT предложил при "систематическом обмане потребителя" привлекать владельцев АЗС к уголовной ответственности.
"Мы пока основываемся на выводах общественности, но я думаю, что, скорее всего, это соответствует действительности. Это крайне неприятная ситуация", - приводит РБК слова сенатора об исследовании ФАР.
В России недоливают бензин на АЗС. Это нормально?
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