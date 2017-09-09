В России в субботу, 9 сентября, в преддверии Единого дня голосования наступил "день тишины", когда запрещена любая предвыборная агитация.
В воскресенье, 10 сентября, в стране пройдет около 6 тысяч выборов различного уровня, включая губернаторские и в региональные законодательные собрания. Кроме того, состоятся референдумы местного уровня. Запланированы также дополнительные выборы в Госдуму по Кингисеппскому и Брянскому одномандатным округам.
В общей сложности в выборах различного уровня принимают участие 42 партии и шесть общественных объединений. По прогнозам ЦИК РФ, на избирательные участки могут прийти около 46 миллионов избирателей.
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