Голосование в РФ пройдет 10 сентября на разных уровнях: муниципальном, региональном и местном.
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В России в субботу, 9 сентября, в преддверии Единого дня голосования наступил "день тишины", когда запрещена любая предвыборная агитация.

В воскресенье, 10 сентября, в стране пройдет около 6 тысяч выборов различного уровня, включая губернаторские и в региональные законодательные собрания. Кроме того, состоятся референдумы местного уровня. Запланированы также дополнительные выборы в Госдуму по Кингисеппскому и Брянскому одномандатным округам.

В общей сложности в выборах различного уровня принимают участие 42 партии и шесть общественных объединений. По прогнозам ЦИК РФ, на избирательные участки могут прийти около 46 миллионов избирателей.

Deutsche Welle
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